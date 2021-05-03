Фото с сайта ГУ МЧС России по Владимирской области.

Во Владимирской области за сутки пожарные дважды выезжали на тушение автомобилей. Один раз горела машина в Александрове, второй - в Суздале.

В Александрове вызов поступил в 23.14. Пожар случился на улице Революции у дома №47. К моменту приезда спасателей у автомобиля из под капота шел дым. Все потушили, площадь пожара - 2 квадратных метра.

В Суздале ЧП случилось утром, в районе десяти часов. Загорелся автомобиль на улице Ленина у дома №28. Здесь уже дымом не обошлось, и капот по-настоящему горел. Пришлось запенить машину. Зато никто не пострадал, а площадь пожара составил всего 1 квадратный метр.