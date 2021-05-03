Умер владимирский художник Виктор Шамаев

Фото предоставлено АВО.

Ночью 2 мая ушёл из жизни известный владимирский художник, заслуженный деятель культуры России, "гроссмейстер акварели", учитель для нескольких поколений талантливой молодёжи из Владимирской области Виктор Иванович Шамаев. В апреле ему исполнилось 92 года.

Детские и школьные годы художника прошли в городе Кольчугино Владимирской области. Во время войны был учеником в мастерской художника. В 1948 году он окончил Рижское архитектурно-художественное училище, а в 1958 году — Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной.

Виктор Шамаев много работал по реставрации росписей, мозаик, фресок. Он украсил несколько общественных зданий города Владимира: планетарий, Владимирский государственный университет, областную и городскую библиотеки, музыкальную школу №2. Кроме того, выполнял монументальную живопись на современных зданиях и сооружениях. Основная творческая деятельность связана с акварельной живописью. После поездок по России появились серии работ «Урал», «Север», «Заполярье», «Наедине с Россией». В числе наград мастера - Знак великого князя Андрея Боголюбского. Ее вручили Виктору Шамаеву в 2019 году, отметив значимый вклад художника в развитие культуры родной области.