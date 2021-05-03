Владимирское "Торпедо" следующий матч сыграет без зрителей

Очередной тур в первенстве России по футболу среди команд группы №2 второго дивизиона состоится в середине этой недели. Владимирское "Торпедо" свой матч проведет 5 мая.

Встреча в подмосковной Коломне с местным коллективом состоится на стадионе "Труд" и начнётся в 13.00, сообщает официальный сайт клуба. При этом сам поединок пройдёт без зрителей, так как в Подмосковье из-за коронавируса решили не допускать людей на матч. Но посмотреть игру будет можно на сайте владимирского "Торпедо". Ссылка на трансляцию появится накануне противостояния.

На матч "Коломна" - "Торпедо" назначена судейская бригада в следующем составе: Андрей Афонин (Ленинградская область), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Шалва Циклаури (Москва). Это будет всего лишь второй матч для Афонина в качестве главного арбитра. Дебют состоялся 24 апреля 2021 года на матче "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Смоленск".