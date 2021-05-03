Инвалиду из Мурома не хотели покупать лекарство за 8 миллионов рублей

В Муроме местная прокуратура вынуждена была вмешаться в разбирательство между инвалидом и департаментом здравоохранения. Женщина не могла получить дорогостоящее лекарство, без которого не могла нормально жить.

Впрочем, история не такая однозначная, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что инвалиду 1 группы назначен препарат "Нусинерсен", ориентировочная стоимость одной упаковки которого на рынке лекарственных средств составляет 8,6 млн рублей. При этом аналоговых замен на территории Российской Федерации он на сегодняшний день не имеет. А найти такие деньги в областном бюджете тоже не просто.

В общем, самый просто способ добиться лекарства было обратиться в суд, что городской прокурор и сделал. В нем он потребовал от лечебного учреждения и департамента здравоохранения обеспечить местную жительницу необходимым лекарством. Суд согласился с требованием прокуратуры, на днях препарат введен пациенту.