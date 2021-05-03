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Общество3 мая 2021 8:20

Ковровскую районную больницу закроют на реконструкцию до 2025 года

С местом временного переезда еще не определились
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Во время ежегодного доклада главы администрации Ковровского района Вячеслава Скороходова стало известно, что местные чиновники планируют закрыть на реконструкцию местную райбольницу вплоть до 2025 года.

"В настоящее время разработана ПСД и проведена экспертиза. Реконструкция будет проходить в рамках национального проекта «Здравоохранение»", отмечено в докладе Скороходова.

Планируется, что закрытие произойдет ближе к концу лета этого года. При этом пока неизвестно, куда переедет коллектив учреждения на время ремонта. Предлагаются два варианта - один из местных детских домов или распределение людей по больницам района. Определиться власти должны после майских праздников.