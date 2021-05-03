Ковровскую районную больницу закроют на реконструкцию до 2025 года

Во время ежегодного доклада главы администрации Ковровского района Вячеслава Скороходова стало известно, что местные чиновники планируют закрыть на реконструкцию местную райбольницу вплоть до 2025 года.

"В настоящее время разработана ПСД и проведена экспертиза. Реконструкция будет проходить в рамках национального проекта «Здравоохранение»", отмечено в докладе Скороходова.

Планируется, что закрытие произойдет ближе к концу лета этого года. При этом пока неизвестно, куда переедет коллектив учреждения на время ремонта. Предлагаются два варианта - один из местных детских домов или распределение людей по больницам района. Определиться власти должны после майских праздников.