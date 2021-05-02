В центре Владимира расцвело пасхальное дерево

Пасхальное дерево украшают 10 тысяч яиц Фото: Виктория СУХОВА

Уже второй год подряд областная федерация баскетбола и команда "Владимирские львицы ВлГУ" проводят акцию "Пасхальное дерево".

У памятника князю Владимиру украсили дерево. Украшением стали 10 тысяч деревянных яиц, которые расписали в детских садах, школах, организациях. Есть яйцо, расписанное почетным президентом Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алисой Аксеновой.

Организаторы говорят, что прошлогодняя акция так полюбилась горожанам, что 9 тысяч яиц разлетелись за неделю. В следующем году в федерации баскетбола планируют заготовить уже 15-20 тысяч яиц, чтобы хватило всем горожанам. А еще у организаторов есть мечта - чтобы акция стала всероссийской, и пасхальное дерево расцветало бы в каждом регионе.