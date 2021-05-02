Владимирская область примет "Огонь Памяти"

7 мая через наш регион пройдёт автопробег ежегодной патриотической акции «Огонь Памяти».

Участники пробега доставят частицу Вечного огня из Александровского сада Москвы ветеранам Великой Отечественной войны в регионы по пяти маршрутам: Москва – Смоленск, Москва − Санкт-Петербург, Москва − Вологда, Москва − Нижний Новгород и Москва – Липецк. Таким образом, на карте России будет выведена символическая звезда.

В рамках проекта в российские города, в том числе – во Владимирской области, планируется передать около ста зажжённых керосиновых ламп с частичками главного символа вечной памяти о героях Великой Отечественной войны. Их планируется использовать при поздравление ветеранов и проведении торжественных мероприятий.

Все желающие могут присоединиться к автопробегу на своём автомобиле или встретить участников акции «Огонь памяти» у себя в городе. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте огоньпамяти.рф.

Предварительный график прибытия колонны во Владимирскую область 7 мая таков: 12.00 – Покров; 13.00 – Петушки; 14.30 – Владимир; 17.00 - Вязники.