Жители Владимирской области могут поздравить друг друга с Днем Победы необычными онлайн-открытками

На сайте Московского музея Победы размещена виртуальная выставка, в которую вошли более 8 тысяч победных открыток. Их создали участники конкурса "Открытка Победы" - художники из всех регионов нашей страны, в том числе и Владимирской области.

"Каждый из рисунков уникален. И мы предлагаем всем жителям России поздравить друг друга с праздником Великой Победы с помощью этих открыток! Каждый интернет-пользователь сможет выбрать понравившийся рисунок и отправить его по электронной почте близким, друзьям и коллегам, дополнив своими пожеланиями. Уверены, добрая традиция посылать поздравительные открытки объединит накануне 9 мая всех граждан нашей страны!", - отметили организаторы.

Конкурс открыток, посвященных 9 мая, проводят Музей Победы и Почта России. К нему присоединились и профессиональные художники и те, кто только начинают свой путь в творчестве.

Кроме того, до 9 мая интернет-пользователи могут проголосовать за понравившуюся работу. По итогом народного голосования в каждой возрастной категории будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Авторы лучших работ получат в подарок дипломы и бесплатную онлайн-экскурсию по новой уникальной экспозиции «Подвиг Народа»! Их рисунки также станут основой для лимитированной праздничной серии открыток. Почта России отправит отпечатанный набор таких открыток всем победителям.