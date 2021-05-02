В Собинском районе сгорел частный жилой дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

2 мая около 7 часов утра спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в селе Березники Собинского района.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Из-за позднего сообщения на момент спасателей огнем был охвачен весь дом. Была угроза распространения огня на соседний дом.

- Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пожар на площади 36 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.