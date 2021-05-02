В Коврове построят многофункциональный спортивный центр за 212 миллионов рублей

На своей первой пресс-конференции врио заместителя губернатора Григорий Вишневский рассказал, какие спортивные объекты построят в ближайшие годы во Владимирской области.

Ведутся подготовительные работы к строительству лыжероллерной трассы в Александрове. Срок окончания работ – до 30 января 2022 года. Стоимость объекта – более 88,7 млн рублей. Завершены конкурсные процедуры на проведение реконструкции стадиона в Струнино. Стоимость работ – более 44 млн рублей. Объект должен быть введён в эксплуатацию в этом году. 29 апреля был заключен муниципальный контракт на строительство спортивной площадки в деревне Купреево Гусь-Хрустального района стоимостью более 11 млн рублей.

Кроме того, в планах на 2021 год – строительство крытой хоккейной коробки в посёлке имени Воровского Судогодского района, спортивной площадки в деревне Вяткино Судогодского района, Центра спортивной борьбы в городе Петушки.

- На 2022 год запланировано строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Коврове стоимостью более 212 млн рублей. В 2023 году планируется завершение реконструкции стадиона «Олимп» в посёлке Красная Горбатка. Мы нацелены сдать этот объект с опережением, уже в 2022 году», – рассказал Григорий Вишневский.