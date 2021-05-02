В Фатьяновском парке до конца года появится многофункциональная сцена

Вязники получили из федерального бюджета 70 миллионов рублей на реализацию проекта по созданию комфортной городской среды. Срок выполнения проекта - 30 ноября этого года.

Работы по благоустройству Фатьяновского парка уже идут. Завершены демонтажные работы и валка деревьев, начаты работы по устройству павильона со смотровой площадкой и гигиенического блока.

В парке планируют построить многофункциональную сцену из лёгких современных материалов. Пользоваться ей можно будет летом и зимой. В тёплое время здесь будут проводить концерты, праздники, киносеансы под открытым небом. Зимой территория сможет превратиться в каток.