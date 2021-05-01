У Владимирского областного суда появился председатель

Сергей Шишкин фактически выполнял обязанности председателя областного суда с 13 ноября прошлого года, но теперь указом его официально утвердили в должности председателя на ближайшие шесть лет. Напомним, пятидесятисемилетний новый председатель облсуда окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского, затем стажировался в Гусь-Хрустальном городском народном суде. В том же году был избран народным судьей Петушинского районного народного суда. Возглавлял Петушинский районный суд и Александровский городской суд, был председателем регионального совета судей. Он кандидат юридических наук, награжден медалью «За заслуги перед Судебной системой Российской Федерации» II степени. В 2016 году получил четвертый квалификационный класс, в 2019 м стал заместителем председателя облсуда. До него пост председателя Владимирского областного суда занимал Александр Малышкин, оставивший ее ради должности председателя Ивановского областного суда.