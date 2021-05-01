Житель Суздальского района попросил телефон позвонить и выпрыгнул с ним в окно

Тридцатитрехлетний житель Суздальского района обвиняется в мошенничестве и краже. В апреле прошлого года мужчина, увидев в одном из районов областного центра строящийся объект, проник в находившийся на территории строительный вагончик, откуда похитил рабочие инструменты.Ущерб, причиненный собственнику, составил 76 500 рублей. Когда злоумышленника задержали, оказалось, он постепенно продавал похищенное, а деньги тратил. Также, как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина причастен к мошенничествуу. В подъезде дома он обратился к незнакомцу и попросил дать ему телефон для срочного звонка. Поднявшись этажом выше, злоумышленник выпрыгнул в окно и скрылся вместе с чужим гаджетом, причинив ущерб на сумму около 4 000 рублей. Сейчас уголовные дела переданы в суд.