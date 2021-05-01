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Общество1 мая 2021 14:59

Во Владимире с нарушениями продавали саженцы

35 саженцев изъяли из продажи
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Инспекторы регионального Роспотребнадзора на рынках Владимира обнаружили саженцы, которые нельзя было продавать. Горожанка продавала саженцы плодовых культур, сорта которых не включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории страны. Это яблони "Десертное", "Петрова", "Штрейфлинг", "Хани Крисп", груша "Сладкая из Млиева", черешня "Дрогана желтая", "Дюк" и другие. Продавать их запрещено федеральным законом. Кроме того, в реализации находились саженцы плодово-ягодных культур, ввезенные во Владимирскую область из Новгородской без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества. В отношении гражданки составлены административные протоколы по двум статьям. 35 саженцев плодовых культур, находившиеся в продаже с нарушениями, сняты с реализации.