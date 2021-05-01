Жителей Мурома оштрафовали за участие в несанкционированном митинге

Муромским городским судом рассмотрены два дела об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированного митинга. Как следует из материалов дел, муромляне, 23 января этого года находясь вместе с другими жителями принимали участие в публичном мероприятии в форме митинга, без подачи уведомления о его проведении в орган исполнительной власти. Постановлениями суда двое горожан признаны виновными в участие в несанкционированном митинге, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 11000 рублей каждому.