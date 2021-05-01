Муромлянин незаконно хранил в гараже несколько литров спирта

Муромлянин закупил и незаконно хранил дома этиловый спирт в крупном размере. По версии следствия, горожанин, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, не имея лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, незаконно купил 2 500 литров этилового спирта, который хранил у себя в гараже. Его покупку обнаружили полицейские, спирт они изъяли. Дело направлено в суд и находится в стадии назначения. За незаконный оборот этилового спирта муромлянину грозит штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы на срок до трех лет либо до трех лет лишения свободы.