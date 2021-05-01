В Муромском районе в аварии погибли два человека

Серьезная авария произошла около одиннадцати вечера 30 апреля на 90км автодороги «Касимов- Муром – Нижний Новгород» в Муромском районе. По предварительной информации УМВД России по Владимирской области, восемнадцатилетний водитель автомобиля «ХОНДА» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ХЕНДЭ», которым управлял пятидесятивосьмилетний водитель. После этого «ХОНДА» столкнулась с ехавшим в попутном направлении автомобилем «Лифан», за рулем которого был тридцапятилетний водитель. В результате водители автомобилей «ХОНДА» и «ХЕНДЭ» от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель автомобиля «Лифан» и сорокачетырехлетний пассажир автомобиля «ХЕНДЭ» попали в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.