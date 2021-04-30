Во Владимирской области второй раз отменили режим самоизоляции для пенсионеров

Губернатор внес очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности. С 1 мая на время действия режима повышенной готовности во Владимирской области жителям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Однако это требование необязательно и наконец люди старшего возраста смогут гулять и ездить по делам свободно. Напомним, в начале апреля режим самоизоляции для них уже отменяли, но через несколько часов вернули. Вместе с тем в регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный. Кроме того, в штатном режиме Департамент социальной защиты населения организует предоставление социальных услуг на дому.