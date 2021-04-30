В администрации Владимирской области хотят "перезапустить" молодежную политику

Совсем недавно в администрации Владимирской области произошла самая необычная отставка последних лет. Директор департаменте молодежной политики Николай Костылев ушел со своего поста, не отработав в должности и пары месяцев.

У вице-губернатора Григория Вишневского, курирующего отрасль, 30 апреля спросили, что он думает по поводу данной ситуации и молодежной политики в целом.

- Все мы прекрасно понимаем, какие организационные препятствия мешали ее развитию за прошедший год, - заявил Вишневский. - Можно говорить и об отсутствии ярких лидеров среди молодежи, о ковидных ограничениях, и даже политических противоречиях. В любом случае, "молодежную политику" в регионе надо перезапускать.

При этом чиновник не уточнил, что он понимает под политическими противоречиями. Кстати, нового руководителя департамента уже ищут. И не факт, что он будет назначен через процедуру конкурса. Возможно и прямое назначение. Точно на данный момент известно только одно - Александр Куликов, который с 28 апреля оказался на должности заместителя руководителя департамента, руководителем не будет.