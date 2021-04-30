Во Владимирской области кулич подорожал на 35 рублей

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 мая весь православный мир будет праздновать окончание Великого поста – Пасху. Традиционно к этому дню православные верующие готовятся заранее – выпекают куличи и красят яйца, которые являются главными символами празднества.

Накануне подготовки к Пасхе Владимирстат проанализировал, как изменились цены на основные продукты, используемые для их приготовления.

Во Владимирской области в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года средние цены на молоко 2,5-3,2% жирности выросли на 5,63% (с 54,52 руб. за литр в марте 2020г. до 57,59 руб. в марте т.г.), на муку пшеничную – на 8,95% (с 40,46 руб. до 44,08 руб. за килограмм), на масло сливочное – на 4,38% (с 600,86 руб. до 627,20 руб. за килограмм), на сахар – на 57,63% (с 30,94 руб. до 48,77 руб. за килограмм), на соль – на 0,41% (с 14,50 руб. до 14,56 руб. за килограмм), на сухофрукты – на 7,99% (с 239,59 руб. до 258,74 руб. за килограмм) и, наконец, на яйца куриные – на 39,86% (с 59,23 руб. до 5,92 руб. за 10 штук).

В результате, общая стоимость кулича выросла с 298,74 рублей до 333,95 рублей или на 11,78%.

Еще дороже стоит кулич в Рязанской области (на 12,30%) и Нижегородской (на 13,26%). А вот в Ивановской и Ярославской областях куличи стали дороже на 9,41% и 8,76% соответственно.