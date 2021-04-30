На жителя Александровского района могут завести уголовное дело, потому что он переехал собаку

Областная прокуратура проверяет информацию телеканала «НТВ» в программе «Чрезвычайное происшествие» по факту жестокого обращения с животным.

По предварительным данным, инцидент произошел 29 апреля в ДПК Лесной Хуторок Александровского района. Местный житель на автомобиле на глазах у детей переехал спящую собаку.

В социальных сетях свидетели уточнили: "сначала передними, потом задними колёсами переехали собаку. После этого, улыбаясь, люди вышли из машины и пошли сажать рассаду. От полученных травм собака скончалась. По свидетельствам соседей, ранее он отстреливал птиц, поскольку они мешали ему своими чириканьями"

Александровской городской прокуратурой инициирован вопрос о возбуждении уголовного дела.

Данная ситуация находится на контроле прокурора области.