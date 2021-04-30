Самой молодой маме Владимирской области - 13 лет

Владимирстат опубликовал данные, касающиеся рождаемости и все, что с ней связано.

По данным ведомства, в прошлом году во Владимирской области родилось 10 072 ребенка, среди них 4828 девочек и 5244 мальчика. Зарегистрировано 104 случая рождения двойняшек.

Самой молодой маме на момент рождения ребенка исполнилось только 13 лет. Самой возрастной - 51 год.

Стоит отметить, что по численности населения Владимирская область находится на шестом месте среди субъектов ЦФО и составляет 3,4 процента от численности населения Центрального федерального округа.