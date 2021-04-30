Директором департамента транспорта и дорожного хозяйства стал Ринат Шаниязов

С 29 апреля директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области назначен Ринат Шаниязов. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Ринат Ганиевич Шаниязов родился в 1984 году в Хабаровском крае. В 2007 году закончил Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева. По окончании вуза работал по специальности на руководящих должностях в организациях Санкт-Петербурга, Москвы, Курской и Тверской областей.

Напомним, что ранее департамент возглавлял Алексей Косилов, который проработал в должности чуть меньше двух лет. Он запомнился неоднократными конфликтами с перевозчиками Владимирской области, которые работают на межмуниципальных маршрутах. Косилов был освобожден от должности с 21 января этого года.