Александровец убил пришедшего в гости приятеля

Тридцатилетнего александровца признали виновным в убийстве местного жителя. В ночь на 1 сентября прошлого года сорокадевятилетний мужчина пришел в гости к осужденному, мужчины выпили, но после принятия алкоголя визитер оскорбил хозяина дома и его друга. Разозлившись, владелец дома стал бить гостя руками и ногами, тот попытался сбежать. Но нападавший не остановился, на расстоянии около километра от дома догнал жертву, повалил на землю и несколько раз бросил на голову фрагмент бетонного блока. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. С учетом всех обстоятельств совершенного преступления, суд приговорил обвиняемого к девяти годам одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.