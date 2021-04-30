С 6 мая во Владимире завершится отопительный сезон

Учитывая повышение среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 градусов, глава глава города Владимира Андрей Шохин подписал постановление № 1028 «Об окончании отопительного периода 2020/2021 гг.». Постановлением предусмотрено завершить отопительный сезон с 6 мая.

Андрей Шохин дал указание руководству городского управления ЖКХ довести соответствующую информацию до жителей, управляющих организаций, генерирующих поставщиков и потребителей тепловой энергии.

В прошлом году отопление начали отключать со 2 мая.