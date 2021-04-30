Сотрудник ВлГУ обворовал университет больше чем на 8 миллионов рублей

Заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по статье "присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" и "покушение на мошенничество в крупном размере".

- Установлено, что обвиняемый, являвшийся должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, не отражал в официальном учете часть вырученных денежных средств, поступавших с торговых точек комбината питания «Политехнический», - сообщили в областной прокуратуре.

После получения выручки от реализации продуктов, не превышающей 10 тысяч рублей, мужчина дал указание подчиненным сотрудникам прекращать использовать контрольно-кассовую технику, а деньги передавать лично ему. С 9 января по 31 декабря 2017 года университету причинен материальный ущерб в размере более 8,3 млн рублей.

Кроме того, сотрудник университета планировал получить материальную выгоду путем оформления фиктивных договоров купли-продажи мебели, кухонного оборудования и утвари, а также завышения стоимости и количества приобретенной мебели комбината питания «Политехнический», однако довести свой преступный умысел до конца не смог. Сумма предполагаемого ущерба составила более 400 тысяч рублей.

Вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.