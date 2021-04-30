В Домах культуры Владимирской области покажут фильмы о войне

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне Владимирский киноцентр организует кинопоказы фильмов, посвященных событиям военных лет.

Тематический кинопоказ «Наше любимое кино о войне» начнется с просмотра классической киноленты «Летят журавли». Также зрители смогут посмотреть две современные картины: «Белый тигр» и «Дорога на Берлин».

Сеансы пройдут в домах культуры с 3 по 18 мая. Посетить кинопоказы приглашаются жители Вязниковского, Собинского, Ковровского, Камешковского и Гусь-Хрустального районов, городов Александрова, Гороховца, Коврова, Петушки, Радужного, Суздаля.