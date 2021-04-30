С 1 мая перечислять налоговые платежи владимирцам необходимо по новым реквизитам

УФНС России по Владимирской области обращает внимание, что с 1 мая налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи необходимо перечислять с указанием следующих новых реквизитов платежного документа:

13 поле: «Наименование банка получателя средств» Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир

14 поле: «БИК банка получателя средств» 011708377

15 поле: «Номер счета банка получателя средств» 40102810945370000020

17 поле: «Номер счета получателя» 03100643000000012800

Платежи, уплаченные с применением старых реквизитов, не будут зачислены в бюджетную систему Российской Федерации и не отразятся в сведениях о состоянии расчетов с бюджетом налогоплательщика, что повлечет за собой возникновение недоимки, начисление пени и, как следствие, применение мер принудительного взыскания.