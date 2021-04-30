В Селивановском районе мужчина забрал машину и разрубил ее на части

В Селивановском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего уроженца Курской области. Мужчина, временно проживающий во Владимирской области, обвиняется в растрате.

По версии следствия, несколько месяцев назад фигурант нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже отечественного автомобиля. После осмотра машины, злоумышленник согласился купить её, но на условиях отсрочки платежа. Продавец был согласен и передал авто обвиняемому, который обязался отдать деньги через месяц. Но мужчина отказывался отдавать деньги, а его местонахождение было неизвестно. Собственник обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он пояснил, что испытывал материальные трудности и спустя несколько недель после того, как получил автомобиль, разрубил его на части и сдал в пункт приема металла, - рассказали в областном УМВД.

В ходе следствия материальный ущерб, причиненный собственнику, был возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.