Во Владимире за неделю клещи покусали 52 человек

По данным еженедельного оперативного мониторинга в области зарегистрировано 52 человека, пострадавших от укуса клеща во Владимире, среди них 15 детей. Всем оказана медицинская помощь, организовано медицинское наблюдение.

- С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследовано 30 клещей. Выявлено 4 случая клещевого боррелиоза, 1 случай клещевого моноцитарного эрлихиоза, 2 случая гранулоцитарного анаплазмоза человека, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Напоминаем, что территория Владимирской области не эндемична по клещевому вирусному энцефалиту, но выезжая на отдых в другие регионы, жители области подвергаются риску быть укушенными клещами, которые являются переносчиками таких опасных для человека заболеваний, как клещевой риккетсиоз, клещевой боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, клещевой вирусный энцефалит.

Находясь в природном очаге клещевых инфекций в сезон активности клещей, каждый должен периодически осматривать свою одежду и кожные покровы.