Во Владимире загорелся автобус

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

30 апреля в 6.42 во Владимире на проспекте Ленина у дома 19 загорелся автобус. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара.

- Когда пожарные приехали на место из моторного отсека валил черный дым. Пожарные не дали распространиться огню на весь автобус и оперативно ликвидировали пожар на площади 1 квадратный метр. Погибших и пострадавших нет. - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.