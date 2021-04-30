Владимирское "Торпедо" обыграло муромских футболистов

Владимирское "Торпедо" наконец прервало серию поражений. 29 апреля на домашней арене черно-белые принимали футболистов из ФК "Муром".

Единственный гол в ворота соперников на 35-й минуте забил владимирский футболист Илья Жаров.

- Поздравляю ребят и болельщиков с долгожданной победой. Они ее заслужили. Это наш принципиальный соперник, и матчи с ним всегда складываются непросто. На этот раз мы не дали создать моментов сопернику, хорошо выходили из обороны. Один из моментов привел к голу. Но во втором тайме, после забитого года, ребята начали отходить от своей игры, и соперники контролировали мяч, создавали моменты вплоть до удаления вратаря. Мы могли забить еще, но реализация голевых моментов у нас еще хромает. Будем над этим работать, - подчеркнул главный тренер "Торпедо" Владимир Вязьмикин.

Владимирское "Торпедо" занимает 8 место в турнирной таблице, "Муром" опустился на 10-е место.