Во Владимирской области вводится особый противопожарный режим

Как сообщает администрация Владимирской области, в связи с осложнением обстановки с природными пожарами, создающими угрозу жизни, здоровью и имуществу людей, в регионе с 1 мая снова вводится особый противопожарный режим, который отменили несколько дней назад из-за ухудшения погоды. Соответствующее постановление накануне подписал губернатор.

Таким образом, разведение любого открытого огня на территории области снова подпадает под запрет. Для граждан нарушение этого запрета чревато штрафом на сумму от 4000 до 5000 рублей.

Отменен ОПР будет только особым распоряжением региональных властей.