Житель Мурома совершил восемь краж из городских супермаркетов

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, на днях дознаватели межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершили расследование уголовных дел, ранее возбужденных на 37-летнего местного жителя.

С ноября 2020 года по февраль 201 года в полицию обратились представители нескольких магазинов, сообщившие, что из их торговых точек исчез товар. В ходе расследования стражи порядка выяснили, что все эпизоды — дело рук одного и того же человека. В частности, он попал на камеры видеонаблюдения.

Личность подозреваемого удалось установить и фигуранта задержать. В ходе следствия было установлено, что мужчина причастен к восьми эпизодам краж. Каждый раз он тащил из магазинов продукты, алкоголь, средства личной гигиены и даже одежду.

В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы на рассмотрение в суд.