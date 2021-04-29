Во Владимире ко Дню Победы повесят 700 декоративных плакатов и баннеров

Одним из основных праздничных украшений города в преддверии Дня Победы стали более сотни тематических баннеров, большая часть которых размещены на остановочных павильонах общественного транспорта. В этом году темы праздничных баннеров - проекты «Этот День Победы», «В окнах свет — и нет войны», «Пионеры - герои», «Врачи, работавшие в госпиталях во время Великой Отечественной войны», «Эвакогоспитали», «Стихи о войне». Кроме того, на праздничных баннерах изображены символы праздника, портреты и краткие биографии владимирцев — участников Великой Отечественной войны. Кроме того, в городе появились тематические арт-объекты и декоративные консоли, а также флаги и знамена, которые установили на всех центральных проспектах и улицах города, на площадях, в скверах и на мемориальном Князь-Владимирском кладбище. Всего будет установлено более 700 декоративных полотнищ.