МФЦ во Владимирской области на майские праздники будут работать в сокращенном режиме

С 4 по 7 мая многофункциональные центры в регионе будут работать, но с учетом ряда особенностей. В эти дни представители центров не выезжают для оказания услуг на дом, правда, с одним исключением – если вы успели заказать эту услугу до 28 апреля, то к вам прибудут. Также работающие окна обслуживания во всех многофункциональных центрах сократят в два раза, а записаться в эти дни на прием в МФЦ тоже уже не получится. Но тех, кто успел записаться до 28 апреля, примут в назначенное время. С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая МФЦ не работают, а с 11 мая принимают жителей в обычном режиме. Напомним, также с 4 по 7 мая в регионе будут работать поликлиники и ЗАГСы - правда, в сокращенном режиме.