Во Владимире сняли карантин по африканской чуме свиней

Карантин по африканской чуме свиней объявили в областном центре после того, как обнаружили эпизоотический очаг болезни в центре города, на Большой Нижегородской ,130. В этом здании располагалась гостиница для животных и горожане предполагали, что кто-то привез больную хрюшку на временное содержание. Карантин продлился два с половиной месяца – с 12 февраля по 28 апреля. Теперь все ограничения сняты. Напомним, что уже несколько лет в регионе бушует чума свиней. Она сильно ударила по свиноводству. И на данный момент эта отрасль животноводства сведена во Владимирской области практически к нулю.