В 33 регионе подано 16 тысяч заявлений на перерасчёт ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет

Во Владимирской области продолжается прием заявлений на пересчет суммы ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Уже подано свыше 16 тысяч заявлений, выплаты по перерасчёту произведены на 10 млн рублей. Всего за 4 месяца 2021 года указанная выплата произведена на 38 тысяч детей на сумму 1 млрд рублей.

Напомним, что право на нее предоставлено семьям с детьми, постоянно проживающим в регине, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в области на дату обращения (в 2021 году – 11093 рубля на человека в месяц). При определении права на выплату учитываются доходы семьи и оценивается их имущественная обеспеченность. При «нулевом доходе» трудоспособного члена семьи должна быть объективная причина отсутствия дохода.

Заявление подаётся одним из следующих способов:

− лично в учреждение социальной защиты населения по месту жительства;

− на портале "Госуслуги";

− через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

− почтой.