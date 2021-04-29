На Владимирскую область надвигается гроза

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля во Владимирской области прогнозируются гроза, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.

Жителей области просят не оставлять автомобили под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.