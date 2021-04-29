Многодетные родители из Боголюбово награждены орденом "Родительская слава"

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Указом президента Владимира Путина Евгений и Татьяна Семёновы из посёлка Боголюбово награждены орденом «Родительская слава».

Евгений и Татьяна воспитывают девятерых детей, пятерым из которых ещё нет 18 лет.

Евгений Александрович состоит в Союзе десантников России, является членом Общероссийского движения «Россия Православная», Владимирского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», а также внештатным сотрудником полиции ОМВД России по Суздальскому району. Трудится отец большого семейства в группе быстрого реагирования охранной организации.

Татьяна Сергеевна работает швеей в компании по пошиву одежды, оказывает помощь учреждениям культуры Боголюбовского муниципального образования в пошиве русских народных сарафанов.

Дети Семёновых занимаются спортом, творчеством, исследованиями и общественно-патриотической деятельностью. Старший из сыновей – уже сам отец, воспитывает двоих детей.

В 2018 году Семёновы были награждены Почётным знаком «Родительская слава Земли Владимирской».