В Александрове стартовал чемпионат ЦФО по самбо

фото предоставлено Росгвардией по Владимирской области

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Александрове стартовало первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2007-2009 годов рождения. Чемпионат, собравший более 500 участников из 17 регионов, проводится при поддержке Росгвардии и Всероссийской федерации самбо.

В первый день соревнований было разыграно 7 комплектов медалей из 20. Среди юношей победителями в своих категориях стали Стефан Андреев (весовая категория 35 кг, Владимирская область), Отарий Георгадзе (46 кг, Московская область) и Дмитрий Дрейер (59 кг, Московская область). Среди девушек чемпионами ЦФО стали Екатерина Сарычева (34 кг, Калужская область), Эльвира Моисенко (43 кг, Воронежская область), Виктория Плеханова (55 кг, Тульская область) и Мария Пахомова (свыше 65 кг, Тула).

Завершится турнир в пятницу, 30 апреля. По результатам чемпионата сильнейшие спортсмены пройдут отбор на первенство России по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, которое пройдет в Казани в сентябре.