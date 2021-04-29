Во Владимире члена территориальной избирательной комиссии задержали пьяным за рулем

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении тридцапятилетнего мужчины, подозреваемого в нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Подозреваемый в октябре 2019 года дважды привлекался к административной ответственности за невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования. Ему назначали наказание в виде штрафов и лишения права управлять автомобилем на срок полтора года. Однако, по версии следствия, 13 сентября этого года, около 11 часов вечера, сотрудники ОР ДПС ГИБДД регионального МВД для проверки документов остановили автомобиль под управлением мужчины с явными признаками алкогольного опьянения. Он был отстранен от управления автотранспортным средством, но от выполнения законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Как отмечают в Следкоме, с октября 2020 года подозреваемый является членом Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Владимира с правом решающего голоса. Вину в совершенном преступлении, не смотря на имеющиеся записи видеорегистратора с автомобиля патрульно-постовой службы, он не признает и отрицает свою причастность к управлению автомобилем в нетрезвом вид. Расследование уголовного дела продолжается.