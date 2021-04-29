Жителей Владимирской области приглашают к участии в онлайн-шествии "Бессмертного полка"

С 2015 года всероссийская акция "Бессмертный полк" является одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы. Второй год подряд из-за сложной эпидемиологической обстановки она пройдет в онлайн-формате.

Герои пройдут виртуальными колоннами в один день – 9 мая. Начало трансляции – в 15:00.

До 7 мая необходимо пройти регистрацию на сайте. Заявителю заранее будет направлено уведомление о времени прохождения конкретного ветерана Великой Отечественной войны в строю «Бессмертного полка». Кроме того, можно поделиться с родными и друзьями ссылкой на точное время трансляции.

Принять участие в проекте также можно через ресурс «Банк Памяти» и в мини-приложениях «Бессмертный полк» в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Онлайн-шествие планируется транслировать на региональных телеканалах и экранах в публичных местах.