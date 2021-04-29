Владимирского предпринимателя осудили за мошенничество в конкурсе

Владимирский предприниматель получил за мошенничество полтора года условно с испытательным сроком один год и возложением на осужденного исполнения определенных обязанностей. 27 февраля 2019 года единственный учредитель ООО «МеталлЭксперт», желая заработать и понимая, что в действительности не имеет материально-технической базы для производства высокоточных металлоизделий на станках с ЧПУ, обратился в управление экономики, инвестиции, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг администрации города Владимира с заявлением на участие в конкурсе на оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Владимира. В документах он указал недостоверные сведения, благодаря чему выиграл грант и получил 154 тысячи рублей, которые потратил. Когда обман вскрылся, он вину не признал и уверял, что изделия на станках с ЧПУ делал, но суд отнесся к его замечанию критически. Добиться смягчения приговора ему не удалось.