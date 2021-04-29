Владимирские мужчины дольше работают, а женщины больше занимаются домашним хозяйством

Владимирстат рассказал, как распределяется время в течение суток у жителей региона. Во Владимирской области в обследовании приняли участие 490 домашних хозяйств, расположенных на 35 участках наблюдения. Благодаря обследованию стало известно, что по будням рабочий день у мужчин на 2 часа 7 минут больше, чем у женщин. Стирка, уборка, приготовление пищи, покупка продуктов питания, уход за детьми, их воспитание, помощь пожилым родителям и другим членам семьи (причем, бесплатная) с понедельника по пятницу занимают у женщин ежедневно 3 часа 51 минуту - в 2,6 раза больше, чем у мужчин. А в выходные домашним хлопотам и уходу за родными женщины уделяют почти пять часов. При этом мужчины чуть больше времени тратят на учебу – 34 минуты в будни против 19 минут женщин. При этом свободного времени у мужчин больше, как в будни так и в выходные, а по выходным они еще и спят дольше женщин.