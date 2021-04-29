Во Владимирской области началась мобильная вакцинация от коронавируса

Во Владимирской области для повышения доступности иммунизации начинают работу мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Теперь любой желающий может без предварительной записи привиться от Covid-19 бесплатно.

29 апреля это можно сделать во Владимире на площадке перед торговыми центрами «Ашан» и «Мегаторг» (ул. Тракторная, 45 а, с 12 до 17 часов, тел. 37-80-81), в Коврове перед торговым центром «Ковров молл» (ул. Лопатина, 7 а, с 12 до 17 часов), в Муроме у торгового центра «Зефир в мармеладе» (ул. Куликова, 7 а, с 10 до 14 часов).

Желающим получить прививку от коронавируса необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС

- Если услуга окажется востребованной, то выездные формы этой работы будут продолжены. Если жители области проявят интерес к этой инициативе, то начнем прорабатывать вопрос об открытии стационарных пунктов вакцинации в торговых центрах и в местах массового скопления людей, – отметил и.о. директора Департамента здравоохранения Александр Жестков.

Информацию о графике работы мобильных пунктов вакцинации можно получить в соответствующих больницах: Муромская городская больница №3 (г.Муром, ул. Войкова, 11 а), Ковровская городская больница №2 (г.Ковров, ул. Первомайская, 23), Городская больница №2 г.Владимира (г.Владимир, ул. Токарева, 3).