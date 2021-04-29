На четверых черных археологов из Владимирской области возбудили 2 уголовных дела

фото УФСБ по Владимирской области

Областное УФСБ выявило и пресекло незаконную деятельность четверых жителей Владимирской области, которые занимались черной археологией.

У них изъяли 62 наименования предметов археологии в количестве 999 штук: 22 украшения из цветного металла, 28 наконечников стрел, 33 железных топора, 16 керамических глиняных сосудов, 8 пряжек из цветного металла, 28 железных ножей, 27 височных колец, 13 шейных гривен, 119 браслетов из цветного металла, 43 элемента украшений из белого металла, 1 меч из черного металла, перстни и кольца из цветного металла в количестве 67 штук, 41 наконечник копий, 12 монет из цветного металла, которые по оценке специалистов Института Археологии РАН являются культурной ценностью России.

В частности, подавляющее большинство изъятых предметов представлено сложными в своем составе и технике исполнения украшениями и деталями костюма племени мурома, проживавшего на территории Владимирской области до прихода славянского населения. Это подвески, ажурные пряжки, шейные гривны различных видов. Среди изъятых находок имеются дирхемы – серебряные монеты, служившие в своем роде международной валютой в 9-10 веках. Также стоит отметить наличие довольно редких предметов: наконечник ножен меча и навершие булавы.

В апреле возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления.