Во Владимирской области итоговое сочинение и изложение перенесли на 12 мая.

Написать сочинение в дополнительные сроки могут выпускники, получившие за сочинение "незачет", либо пропустившие его в основной срок по уважительной причине.

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

В основной период 5643 обучающихся написали сочинение и 100 – изложение.Результаты по итоговому сочинению в основной период будут известны уже сегодня, 29 апреля.

Итоговое сочинение (изложение) является допуском к Государственной итоговой аттестации.

В 2021 году ЕГЭ сдают выпускники, планирующие поступать в вуз. Основной период ЕГЭ в 2021 году планируется провести с 31 мая по 2 июля. А те ребята, кому нужен только аттестат, сдают Государственный выпускной экзамен (для допуска к нему тоже нужно написать сочинение). ГВЭ намечен на 25 мая - по русскому языку и 28 мая - по математике.