Во Владимире встреча Благодатного огня пройдет у Успенского собора

2 мая весь православный народ будет праздновать светлый праздник Святой Пасхи. Естественно, что это мероприятие не обойдется без традиционной встречи Благодатного огня.

Правда, встреча эта пройдет во Владимире в этом году не у Золотых ворот, как раньше, а в другом месте. Как сообщили во владимирской Епархии, встреча Благодатного огня состоится у колокольни Успенского собора в 16.00, после чего в самом соборе состоится Пасхальный концерт.

Кроме того, в епархии напоминают, что 2 мая в 11.00 будет организован традиционный пасхальный звон на звоннице Успенского собора. Также позвонить в колокола можно будет и на площади у собора на передвижной звоннице.

Кроме того, в преддверии Пасхи митрополит Владимирский и Суздальский Тихон обратился к прихожанам с праздничной речью: