Во Владимире таксист обокрал доверчивого пассажира

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшем ноябре в полицию обратился 53-летний мужчина, сообщивший, что у него пропали деньги с банковского счета.

Полицейские выяснили, что накануне потерпевший ехал на такси, после чего деньги и пропали. По версии следствия, мужчина попросил 25-летнего водителя, который его подвозил, помочь ему с оплатой, и передал свой мобильный телефон, чтобы тот смог перевести 200 рублей.

Сам таксист после задержания сознался, что увидел на счете клиента крупную сумму и решил, что если переведет немного больше, тот ничего не заметит, так как пассажир был нетрезв. Поэтому парень перевел себе не 200, а 9000 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и оно передано на рассмотрение в суд.